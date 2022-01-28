Yetersiz üretimden dolayı dün de elektrik kesintileri yaşandı. Soğuk kış gecelerinde elektriksiz kalan vatandaş bir kez daha isyan ederek, “Bitsin artık bu çile” dedi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yatırım eksikliği, arıza ve artan ihtiyaçtan dolayı üretimin yetersiz kaldığını, bu nedenle dönüşümlü kesintilere devam ettiğini açıkladı. Kurum, ülke genelinde yaklaşık bir buçuk saatlik elektrik kesintisine giderken, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle saat 09.40’tan 16.00’a kadar; Gönyeli bölgesinde Polis Okulunun Kuzey kısmında bulunan Ülkü Sokak ve civarına elektrik verilemedi.

Havaların soğumasıyla ısınma ihtiyacı da artarken, elektriksiz kalan vatandaşın isyanı dün de sürdü. Evinde küçük çocuğu, hastası ve yaşlısı olan vatandaşlar sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda “Biz battaniyenin altına girip bir şekilde soğuktan korunabilir ama hastalar, çocuklar, yaşlılar ne yapacak. Nedir çektiğimiz bu çile” ifadelerini kullanarak dert yandı.