‘Başbakan koordine etmeli’

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), turist gelişini artıracak faaliyetlerin bizzat Başbakan tarafından koordine edilmesi gerektiğini belirtti.

KITSAB tarafından yapılan yazılı açıklamada, pandemi ve ekonomik krizin işletmeler ve çalışanlarını da büyük ölçüde yıprattığı, Kıbrıs Türk ekonomisinin acil olarak gelire ihtiyacı olduğu ve bunu sağlamanın en etkili yolunun, turizm sektörü olduğu belirtildi.

Açıklamada, “KKTC’ye turist girişlerinin başlaması için turist kabul koşullarının ileriye dönük olarak saptanması ve turist gelişini artıracak faaliyetlerin bizzat başbakan tarafından koordine edilmesi gerekmektedir” denildi.

Başta Güney Kıbrıs olmak üzere Kuzey Kıbrıs’ın rakibi durumunda olan turizm destinasyonlarının yeni sezonda uygulayacakları kuralları haftalar önceden belirleyip kamuoyuna açıkladıklarını ve pazarlama faaliyetlerini başlattıkları belirtildi.

Açıklamada şunlar ifade edildi:

“Covid-19 salgının devam ettiği, halkın ve işletmelerin ise yaşamsal önemde ekonomik sorunlarla karşı karşıya olduğu bir dönemde ciddi riskler alınarak yapılan bir genel seçimi daha başarı ile tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Siyasi partilerimizin ve liderlerinin büyük bir olgunlukla sürdürdüğü seçim yarışının sonunda halk tercihlerini hiçbir tartışmaya mahal vermeyecek şekilde sandığa yansıtmış ve Kıbrıs Türk halkı demokratik olgunluğunu bir kez daha bütün dünyaya göstermiştir.

Seçim bitmiş; Kıbrıs Türk halkının siyasi iradesi ortaya çıkmıştır. Seçimden sonra siyasi parti başkanlarımızın verdikleri demeçler, özellikle Başbakan Sayın Faiz Sucuoğlu ile Ana Muhalefet Partisi Başkanı Sayın Tufan Erhürman’ın demeçleri, bundan sonraki süreçte daha yapıcı siyasi çalışmalar beklememiz konusunda bizi umutlandırmaktadır. Hepimiz biliyoruz ki 2020 yılından beri devam eden Covid-19 salgını ve bu salgınla birlikte yaşamaya başladığımız ekonomik kriz, hem işletmelerimizi, hem de çalışanlarımızı büyük ölçüde yıpratmıştır. Kıbrıs Türk ekonomisinin acil olarak gelire ihtiyacı vardır ve bunu sağlamanın en etkili yolu, turizm sektörünü geri kazanmak için gereken adımların ivedilikle atılmasıdır. KKTC’ye turist girişlerinin başlaması için turist kabul koşullarının ileriye dönük olarak saptanması ve turist gelişini artıracak faaliyetlerin bizzat başbakan tarafından koordine edilmesi gerekmektedir. Sayın Faiz Sucuoğlu’nun daha önce verdiği demeçler nedeniyle bu konunun önemi konusunda yeterli duyarlılığa sahip olduğunu biliyoruz. Bu arada başta Güney Kıbrıs olmak üzere rakibimiz durumunda olan turizm destinasyonlarının yeni sezonda uygulayacakları kuralları haftalar önceden belirleyip kamuoyuna açıkladıklarını ve pazarlama faaliyetlerini başlattıklarını da hatırlatmak istiyoruz.

Sorunlu bir dönemde erken genel seçim kararına imza atan, bu seçimi başarı ile tamamlamamızı sağlayan siyasi liderlerimizi, ülke ekonomisini canlandıracak, çok sayıda emekçimizi açlık sınırından kurtaracak turizm faaliyetlerinin başlaması ve kesintisiz olarak sürdürülebilmesi için de işbirliği yapmaya çağırıyor, yeni yasama döneminin tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyoruz.”