Yeniden zamlandı

Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha yapıldı. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, akaryakıt fiyatlarının Petrol Ürünlerini Fiyatlandırma Esasları Tüzüğü’ne göre düzenlendiğini bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada mevcut tüzüğe göre dolar kuru ve yurtdışı akaryakıt fiyatları baz alınarak, 15 günde yeni bir fiyatlandırma yapıldığı anımsatıldı.

Açıklamada geçen Aralık ayında ani yükselme sebebi ile tüzüğe geçici bir madde ile fiyatlandırmanın “5 ile 15 gün iş günü arasında yapılacağı” maddesi konulduğu da belirtildi.

Yeni fiyatlar şu şekilde açıklandı:

“14 Aralık 2021 tarihinde en son fiyatlandırma yapıldı. 14 Aralık’ta yapılan son fiyatlandırmada dolar kuru 14.27,21’di. Buna göre 95 benzin 702.21 dolar/ton, 98 benzin 702.21 dolar/ton, Euro dizel 633.21 dolar / ton ve gaz yağı 655.02 dolar / tondu.26 Ocak 2022 yani önceki yapılan ve gece yarısından sonra geçerli olan fiyat artışında, Dolar kuru olarak 13.58,81 baz alınmıştır. Buna göre; 95 benzin ortalama 796.054 dolar/ ton, 98 benzin 796.0 54 dolar/ ton, Euro dizel 735.161 dolar/ton ve gaz yağı 788.429 dolar / tondan hesaplanmıştır. Bir önceki fiyatlandırmada 11.65 olan 95 benzin 12.60’a, 11.89 olan 98 benzin 12.84’e, 11.23 euro dizel 12.55’e ve 11.13 olan gaz yağı 12.67’ye yükselmiştir.”

Kaşıkla verilip kepçe ile geri alındı

Akaryakıt yapılan zamma ilk tepki Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası’dan (Kamu-Sen) geldi.

Kamu-Sen, elektriksizlik ve ekonomik krizden geçilen günlerde akaryakıta yapılması düşünülen zamların Kıbrıs Türk insanını daha da karamsarlığa düşürüp göç etmenin önünü açacağını savundu.

Kamu-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, kamu görevlilerine, emeklilere, asgari ücretlilere nefes alsın diye seçim öncesi verilen hayat pahalılığı artışının yapılan zamla eritildiği kaydedilerek, “Kaşıkla verilip kepçe ile geri alınmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada “Yetkilileri bir kez daha bu zamları gözden geçirmeye ve elini halkın cebinden çekmeye davet ediyoruz.” denildi.

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2022, 11:05