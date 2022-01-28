Karar zamanı

Elektrik kesintileri devam ederken, Başbakan Faiz Sucuoğlu ‘Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunu (Kıb-Tek) ‘kara delik’ olarak niteledi.

Sucuoğlu “Elektrik konusu tamamen masaya yatırılması gerekir. Gayet net bir şekilde söylüyorum; en baştan ele alınması gereken bir konudur” dedi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, son zamanlardaki elektrik kesintilerine de işaret ederek, şunları ifade etti: “Elektrik konusunun tamamen masaya yatırılması gerekiyor. Gayet net bir şekilde söylüyorum; en baştan ele alınması gereken bir konu... Şu anda hükümetimizin kara deliği elektriktir, Kıb-Tek’tir. Kara delik, her şeyi yutuyor ve bu sürdürülebilir değil.”

Çözüm şart

Kıb-Tek’te yaşanan soruna bir çözüm üretilmesi gerektiğini ifade eden Sucuoğlu, şöyle devam etti: “Buna bir çözüm üretmek lazım, bunun için de bir takım çalışmalar yapılıyor. Hızlı bir şekilde, bu işi bilenlerle, ilgili bakanlık ve işi bilenlerle, altını çiziyorum, oturup bir alternatif, belki olanın takviyesi gibi alternatif bir çözüm üretmeliyiz. Çünkü hala daha 2022’de elektrik kesintileri oluyorsa bu kabul edilir değil, mümkün değil. O yüzden bunları düzeltmemiz lazım. Tabi havaların aşırı soğuması ve elektrikle ısınmaya ağırlık verilmesi kesintileri etkiledi. Tam randımanlı çalışmaya rağmen enerji yetmiyor. Tüketim daha fazla, arızalar da oluyor. En üzücü şeylerden biri de bir belediyemizin kazıya izin vermediği için kabloların döşenememesi ve o sınırlar içinde olan belli bölgelerindeki insanlarımızın son 1 aydır ciddi mağduriyet yaşamasıdır.”

Girişim başlatıldı

Sucuoğlu, bu sorunun giderilmesi için Ekonomi ve Enerji Bakanlığının girişimler yaptığını ve sıkıntının giderileceğini ifade etti. Bu konuda belediye başkanının neden izin vermediğini açıklaması gerektiğini kaydeden Sucuoğlu, belki de yıllar önce yapılması gereken kablo takviyesinin mağduriyetini vatandaşların çektiğini, bu yüzden gecikmenin sebebi ne olursa olsun kabul edilemeyeceğini belirtti. Güneş enerjisine önem verdiklerini ifade eden Sucuoğlu, elektrikte hızlı çözümlerin gerektiğini söyledi.