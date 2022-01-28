Esnaf perişan

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın tarihi Suriçi bölgesi, savaş sonrasında tarihin en acılı günlerini yaşıyor… Ülkede yaşanan ekonomik krize pandemi ve döviz kurlarındaki patlama da eklenince, bölgenin stratejik noktalarında bulunan bazı işletmeler dahi kapılarına kilit vurdu.

Bir zamanlar giyim, ayakkabı gibi çeşitli dükkanlarla dolu olan Suriçi’nde son krizden sonra neredeyse dükkan kalmadı. Kiralarını sterlin kurundan ödeyen bir çok dükkan sahibi kapısına kilit vururken, bazı işletme sahipleri, dükkanlarını günün sadece belirli saatlerinde açıyor.

Suriçi esnafı işletmelerin tek tek kapandığını, işlerin bu hale geleceğini yıllarca söylediklerini ancak kimsenin dikkate almadığını belirtti.

Atai: Küçük esnaf battı

Diyalog’a konuşan Mağusa Suriçi Derneği(MAS-DER) Genel Sekreteri Serdar Atai, pandemi sürecinde bölgede bulunan işletmelere devlet tarafından yeterli desteğin sağlanmadığını ve bu işletmelere kredi çektirildiğini belirtti. Salgın ve dövizin yükselmesi nedeniyle de beklediği satışı yapamayan işletmelerin kredileri geri ödeyemediğini ifade eden Atai, onlarca küçük esnafın battığını ve kilit vurmak zorunda kaldığını anlattı. Atai, genellikle giyim mağazalarının olumsuz yönde etkilendiğini vurgulayarak, Suriçi bölgesindeki özellikle küçük esnafın dayanacak halinin kalmadığını ifade etti.