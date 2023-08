Acı gerçek

Ömer KADİROĞLU

Bir zamanlar ‘Narenciye cenneti’ olarak anılan Güzelyurt’ta gelecek görmeyen gençlerin sürekli başka bölgelere, ya da başka ülkelere göç ettiği belirtiliyor. Bölge insanı; gençlerin göçünü daha çok işsizliğe ve sosyal konut sıkıntısına bağlıyor. Çaresizlik nedeniyle son zamanlarda göçün arttığını belirten Güzelyurt sakinleri, bölgenin tüm müzakere süreçlerinde Rumlara iadesinin öngörüldüğünü anımsatarak “bu gerçekler karşısında kimse Güzelyurt’ta gelecek görmüyor” diyor.

Barış Harekatı sonrasında adaya tarım işçisi olarak gelen ve vatandaşlık alanların çocukları dahi, geri dönüş düşüncesinde. Diyalog muhabirine konuşurken “babamız bizleri buraya getirdi ama bizler geri dönüşü düşünmeye başladık” diyenler; kentin canlanabilmesi için ciddi yatırımların yapılması gerektiğini söylüyor.

Ne dediler?..

Saddam İşler

“Güzelyurtlu gençler bölgeden göç ederek başka yerlere gidiyor. Güzelyurt bölgesinde her gün bir iş yeri açılıyor ancak 3 iş yeri de kapanıyor. Güzelyurt çok ilgisiz bırakıldı. Bölgede iş yok, haliyle gençlerimiz başka bölgelere kaçıyor. Bölgede bir hastane yapımına başladılar onu bile bitirmediler. Gençleri buralarda tutabilmek için bölgeye yatırım yapılması gerekiyor.”

Halil Özyüksel

“Bölgeden gençlerimiz sürekli göç ediyor. Benim iki çocuğum var, üniversite okuyorlar; oğlum yurt dışına gitmek için planlar yapıyor. Gençlerimiz burada hayatın bittiğini söylüyor. Hem bölgede hem de ülkede iyi iş ortamları yoktur. Haliyle sürekli gençlerimiz Güzelyurt’tan başka yere kaçıyor. Bu yaşanan göçün önüne geçilebilmesi için bölgemize iş sahaları açılabilir, liman yapılabilir veya yatırım için teşvik verilebilir. Türkiye’de tarıma, gençlere, hayvancıya ve daha birçok alanda her türlü destek sağlanıyor ancak bizim siyasilerimiz bunu beceremiyor. 1975 yılında ailem Kıbrıs’a geldi ancak ben bile şu anda eşimi alıp Türkiye’ye geri dönmek istiyorum.”

Sabri Cankurt

“Gençlerimiz Güzelyurt bölgesinden sürekli gidiyor. 1975 yılından sonra burada sosyal konut yapıldı ancak ondan sonra hiçbir şekilde sosyal konut yapılıp, gençlere verilmedi. Buraların Rum’a verileceği konuşuluyordu ve bunu siyasi parti başkanları, cumhurbaşkanları, başbakanlar sürekli ifade ediyordu. Haliyle insanlar da bu belirsizlik nedeniyle eline geçen para ile başka bölgelerde yatırım yaptı ve şu anda da çocuklarını başka bölgelere gönderiyorlar. Benim yeğenlerim de Lefkoşa’ya yerleşti, çünkü burada iş alanı, sosyal hayat yok. Narenciye bitti ve belirsizlikler nedeniyle her yıl bölgede 100 kişi evleniyor bir tanesi burada kalmıyor. Bunun önüne geçebilmek için bölgeye yatırım yapılmalı ve gençlere sosyal konut sağlamalıdır. Ben de narenciye bahçemi satıp, Lefkoşa’ya yerleşmeyi planlıyorum.”

Şinasi Özdeş

“Güzelyurt bölgesinden gençlerin sürekli göç etmesinin geçmişe dayalı bir mazisi vardır. Güzelyurt’un her zaman pazarlık konusu olması nedeniyle kimse buralarda kalmak istemiyor. Bu belirsizlik nedeniyle çocuklarımıza biz buralarda ev yapmaktan korkuyoruz. Lefkoşa, Gönyeli, Girne, Mağusa veya İskele bölgelerinde ev yapıp, çocuklarımızı gönderdik. Rumlar Annan Planını kabul etseydi bugün ne Akçay ne Güzelyurt ne de Zümrütköy yerinde kalacaktı. Bu belirsizlikler nedeniyle kimse de buralara yatırım yapmadı. Haliyle iş imkanı da olmadığı için gençlerimiz Lefkoşa’da ya devlet dairelerinde ya da özel sektörde çalışmaya başlayarak yavaş yavaş buralardan uzaklaştı. Bunun önüne geçebilmek için gençleri buralarda istihdam edebilecek çözümlerin yetkililer tarafından üretilmesi gerekiyor. Öte yandan sosyal konutlar yaparak, çocukların ucuza ev sahibi olması sağlanmalıdır.”

Nermin Yiğit

“Gençler Güzelyurt bölgesinden başka yerlere göçüyor. Bunun nedeni buraların ilgisiz bırakılması ve iş imkanı olmamasıdır. Maddi sıkıntıya giren gençlerimiz başka bölgelere kaçarak hayatlarını oralarda kurmaya çalışıyor. Göç yaşamaması için yetkililerden beklentimiz gençlerin buralarda iş imkânı bulabilecekleri alanlar açmalarıdır. Ayrıca gençlerimizi buralara nasıl geri döndürebilecekleri yönünde de yetkililerin çalışma yapması gerekmektedir.”

Olgun Cankara

“Güzelyurtlu gençlerimiz buraları sürekli olarak terk ediyor. Başımızdakiler burayı mahrumiyet bölgesi olarak bıraktılar ve hiç ilgilenmiyorlar. Ailemden gençlerimiz , başka bölgeye, başka ülkelere göç etti. Bu durum bizleri çok üzüyor, bizler için büyük bir acı; çünkü ailelerimiz dağılıyor. Bölgeye uzun yıllar önce başlatılan hastane bile bitirilmedi. Çocuklarımıza iş imkanı sağlayıp, gençlere daha çok sahip çıkarlarsa göçü önleyebilirler. Yetkililerin artık Kıbrıs halkına dönmesi ve onları kaybetmemek adına çalışmalarını istiyoruz.”

Hurşit Öztemiz

“Gençlerimiz Güzelyurt bölgesini terk ediyor. Bölgede gençlere göre bir hayat yok, iş imkanı yok, yatırım yok… Gençler de iş imkanı bulabilmek için başka bölgelere göç ediyor. Güzelyurt bölgesi yetkililer tarafından kaderine terk edildi. Gençlerimizin bölgeden kaçmaması adına bölgeye yatırımlar yapılması, gençlere iş imkânı sağlanması ve sosyal konutlar yapılması gerekiyor.

Abdullah Cangil

“Sadece Güzelyurt bölgesinden değil gençlerimiz adadan da göç etmeye başladı. Güzelyurt mahrumiyet bölgesi oldu bu nedenle de ülkedeki en fazla göç Güzelyurt bölgesinden yaşanıyor. İşsizlik, çaresizlik ve benzeri nedenlerden bunalıma giren gençler ya yurt dışına gidiyor ya da Rum tarafına giderek çözüm buluyor. Bu göçün önlenebilmesi için öncelikle bu ülkede gençlere önem verilmesi gerekiyor.”