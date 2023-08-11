Paniğe kapılan yüksekten atladı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi merkezinde saat 20.48'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde Malatya'da 22, Adıyaman'da bir kişi olmak üzere 23 vatandaşın düşme veya yüksekten atlama sonucu yaralandığını duyurdu. AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verile göre, Merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 20.48'de meydana gelen depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Deprem, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep'ten de hissedildi. Sarsıntının hemen ardından çok sayıda vatandaşın sokaklara çıktığı gözlendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde Malatya'da 22, Adıyaman'da bir kişi olmak üzere 23 vatandaşımız düşme veya yüksekten atlama sonucu yaralanmıştır." bilgisini paylaştı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Depremden etkilenen bölge için Malatya'dan 14 ambulans ve 3 UMKE timi, Adıyaman'dan 3 UMKE timi, Kahramanmaraş'tan 2 ambulans ve 1 UMKE timi, Diyarbakır'dan 5 ambulans olmak üzere, toplam 21 ambulans ve 7 UMKE timi görevlendirmesi yapıldığını aktaran Koca, "Hastalarımızın tedavileri devam etmektedir. Halkımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

"Balkondan atlayanlar oldu"

NTV yayınına telefonla bağlanan Malatya Valisi Hulusi Şahin, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Şu ana kadar Battalgazi ilçesindeki bir metruk binada yıkım oldu. Sokaktan geçen bir çocuğun ayağı kırıldı ve hastaneye intikal ettirildi. Birkaç tane de balkondan atlama vakası mevcut." açıklamasında bulundu.

Ekiplerin saha tarama çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Şahin, iletişimde herhangi bir sıkıntı olmadığını, vatandaşlara da hasarlı binalardan uzak durmaları çağrısında bulundu.

Antalya açıklarında deprem

Bu arada Avrupa Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre, Akdeniz'in KKTC ve Antalya arasındaki açıklarında 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 4,5 olarak duyurdu. Merkez, 16.16 sıralarında meydana gelen depremi ilk olarak 5.5 olarak duyurmuştu.

Diyarbakır da sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Diyarbakır’ın Hani ilçesinde saat 15.25’te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 16 kilometre derinliğinde olan deprem çevre il ve ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

