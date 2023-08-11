Kuzeyde 50 bin kişi yaşıyor 

Rus haber ajansı TASS'ın, Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki büyükelçiliğinin, çok yakında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da Rus vatandaşlarına yönelik konsolosluk hizmeti vermeye başlayacağını duyurduğu haber, Rum basınında geniş bir şekilde yer aldı.

Politis gazetesi, Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki büyükelçiliğinin, adanın Kuzeyinde konsolosluk hizmeti vermeye başlayacağını yazdı.

Haberi “Rusya’dan İşgal Altındaki Topraklarda Konsolosluk Hizmetleri” başlığıyla veren Politis gazetesi, Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki büyükelçilik temsilcisi ile büyükelçinin, TASS’a yaptıkları açıklamalara da yer verdi.

Gazete haberinde ayrıca, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun TRT’ye yaptığı “bu konunun bir yıldır var olduğu, Rusya’nın KKTC’de yaşayan Rus vatandaşları için ofis açmak ve konsolosluk hizmetleri vermek istediği, bunun bir ofis olacak şekilde konuşulduğu ayrıca bunun da Rusya’nın KKTC’yi tanıdığı anlamına gelmediği” şeklindeki açıklamasına da yer verdi.

Habere göre TASS yayımladığı ilk telegramda, Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçiliği temsilcisinin açıklamasına yer verdi.

Habere göre Rus temsilci, TASS’a yaptığı açıklamada, “Lefkoşa’nın kuzey bölümünde, yakın zaman içerisinde konsolosluk hizmeti vermeye başlayacaklarını” söyledi.

Çalışmaların normal şekilde yapılacağını söyleyen temsilci, Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan vatandaşlarına yönelik Rus makamların yükümlülüklerini yerine getirmesinin söz konusu olduğunu belirtti.

İsmi açıklanmayan temsilci açıklamasında ayrıca ABD, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa’nın uzun yıllardır Kıbrıs’ın kuzeyinde kendi diplomatik misyonlara sahip olduğuna dikkati çekti.

Gazete, TASS’ın daha sonra ise yayımladığı ikinci telegramda ise Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Murat Ziazikov’un açıklamalarına yer verdiğini yazdı.