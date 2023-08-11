Beğeni topladı

Mehmetçik Festivali’nde önceki gün, modern dans cimnastik gösterisi yapıldı

Festivalde, Diamoonte Dans ve Cimnastik Okulu ve The Cyprus Dance Education Centre gösteri sundu. Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, festivale katılan dans eğitmenlerine plaketlerini takdim etti.

Festival kapsamında Kumyalı Süleyman Gül Stadı'nda oynanan masterler futbol turnuvasında 4 karşılaşma sonunda şampiyon belli oldu.

Kumyalı Master Karması şampiyon olurken, 2’nci Yedikonuk Master Karması, 3’üncü Bafra Master Karması, 4’üncü Mehmetçik Master Karması oldu.

Masterler Futbol Turnuvası’nda şampiyon olan, dereceye giren takımlara ödülleri Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu ve organizasyon sorumlusu Ahmet Ogan tarafından verildi.

Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2023, 10:03