Burnunu kırdılar

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat bölgesinde geçtiğimiz temmuz ayında İsmail Bilir’e ait ağıldan hırsızlık yapıldı.

Güvenlik kameraları görüntüleri incelendi ancak hırsız maske taktığı için kim olduğu tespit edilemedi. Hem Bilir hem de komşuları hırsızlık vakalarına karşı tetikte bekledi.

Nacit Yavuz ise dün sabaha karşı Bilir’in ağılına girerken komşular tarafından görüldü. Aynı aileden

5 kişi Yavuz’u yakalayıp ciddi şekilde darp etti. Burnu kırılan, gözü kan çanağına dönen Yavuz daha sonra polise teslim edildi.

Polis hem Yavuz’u hem de onu darp eden Mehmet Mutlutürk, R.M (E-16) A. A.,

H.S.A. (E-16) ve Mehmet Cemal Dağlı’yı gözaltına aldı.

Maskeli hırsız o mu?

Zanlılar dün ayrı ayrı duruşmaya çıkarıldı. ilk etapta Yavuz’u duruşmaya çıkaran polis, olguları aktararak tutuklama talep etti.

Polis, zanlı Nacit Yavuz’un “ağır bir suç işlemeye teşebbüs, mülke tecavüz” suçlarından tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının 08 Ağustos 2023 tarihinde saat 00.05 sıralarında Haspolat Ağıllar Bölgesi’nde bulunan İsmail Bilir’e ait ağıla girip, mülküne tecavüz ettiğini belirtti. Polis memuru, tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, daha önce aynı ağıla giren maskeli bir şahsın hırsızlık yaptığını, Nacit Yavuz’un bu olayla bağlantısının olup olmadığını araştıracaklarını ifade etti ve aleyhinde 2 gün ek tutukluluk talep etti.

16 yaşındaki çocuklara anneleri kefil oldu

Yavuz’un ardından Mehmet Mutlutürk, 16 yaşındaki R.M, A. A., 16 yaşındaki H.S.A., Mehmet Cemal Dağlı duruşmaya çıkarıldı.

Polis, zanlıların İsmail Bilir’in mandırasına giren Nacit Yavuz’un vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurup burun kemiğinin kırılmasına neden olduklarını söyledi. Polis, zanlıların olayın ardından tutuklandığını; Mehmet Mutlutürk, A. A. ve Mehmet Cemal Dağlı’nın gönüllü ifade vererek, darp suçunu itiraf ettiklerini ancak burnunu kimin kırdığını bilmediklerini açıkladı.

Polis memuru, zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, 16 yaşındaki 2 zanlının annelerinin 10 bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Yargıç, Mehmet Mutlutürk, A. A. ve Mehmet Cemal Dağlı’nın 15 bin TL nakit teminat yatırmasına ve her biri için 2’er kefilin 150 bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına karar verdi. Teminat şartlarını yerine getiren zanlılar yargılanıncaya kadar serbest kaldı.

Mahkeme, Nacit Yavuz hakkında ise 2 gün tutukluluk emri verdi.

