Teminatla serbest

Yıllar önce Demokrat Parti -Ulusal Güçler partisinden (DP-UG) Girne Belediye Başkan adayı olan, bir dönem de Yeniden Doğuş Partisi’nde genel başkan yardımcılığı görevinde bulunan Başak Hören, eski eşinin evini bastığı, kapısını kırdığı, üzerinde sigara söndürdüğü iddiasıyla tutuklanarak, dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

İddialara göre; olay 7 Ağustos 2023 tarihinde saat 18.30 sıralarında Girne’de meydana geldi. Başak Hören, önceden aralarında bulunan husumet gerekçesiyle eski eşi olan H.T.’nin evine gitti. Evin kapısına zarar veren Hören, eski eşine hakaret etti, yüzüne tükürdü, hatta üzerinde sigara söndürdü. Hören, eski eşinin şikayeti üzerine gözaltına alındı. Bir geceyi hücrede geçiren Hören, dün sabah Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Zanlının “kasti hasar, itale-i lisan” suçlarından teminata bağlanması talep edildi.

Zanlı 10 bin TL nakit teminat ve bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.