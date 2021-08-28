Acı üstüne acı

Ev karantinasında Coronavirüs tedavisi görürken kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru 55 yaşındaki Ahmet İmamzade'nin ardından 90 yaşındaki babası Turgut İmamzade de hayata veda etti.

Pandemi Hastanesi’nde tedavi gören emekli sağlık müfettişi Turgut İmamzade'nin dün açıklanan 4 can kaybı arasında yer aldığı, sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Turgut İmamzade'nin 21 Ağustos tarihinde hastaneye kaldırdığı kaydedildi.

Ahmet İmamzede de 22 Ağustos tarihinde yaşamını yitirmişti. Polis memuru İmamzade, Covid-19 nedeniyle evde karantinada takip ve tedavi altındaydı.

İmamzade ikametgâhı içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti.