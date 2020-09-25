Açık çağrı "Sandık getirmeyin"

Ömer KADİROĞLU

Elektrik Kurumu’nda örgütlü sendikanın 3 milyon lira borcu olduğu gerekçesiyle su motorunun elektriğini kesmesi ve köyü susuz bırakması üzerine gerçekleşen eylemde siyasilere çok sert mesajlar gönderildi.

Elektrik kesintisi sonrasında köyde ciddi sıkıntıların yaşandığını ve narenciye bahçelerinin susuzluktan kurumaya yüz tuttuğunu belirten muhtar Uğur Dereliköylü “Bizim elektrik borcumuz yoktur. Yıllarca ödenmeyen paralar nereye gitti?” diyerek Savcılığın, Sayıştay ve Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun neden devreye girmediğini sordu.

Günlerdir yaşanan sıkıntıyı duyurdukları halde hiç kimseden yardım görmediklerini ve konuya duyarlılık gösterilmediğini belirten Dereliköylü “Bu saatten sonra hiçbir siyasiyi köyümüzde görmek istemiyoruz. Ayrıca gelip burada sandık kurmasınlar” dedi.



Dereliköylü, halkın derdinin seçim değil, geçim olduğunu kaydetti.

Alioğlu’nun tepkisi

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu da eylem sırasında yaptığı açıklamada, su motorunun çalıştırılmaması yüzünden bin 500 dönümlük narenciye alanının susuz kaldığını söyledi. Alioğlu “Tam da umutlandığımız bir dönemde yaklaşık 10 bin ton ürün veren bir bölgenin susuz kalması üzücüdür” dedi.

Yetkililerin bu soruna karşı duyarlı olmasını isteyen Alioğlu, üreticilerin ciddi sıkıntılar yaşadığını ve moral bozukluğu içinde olduğunu ifade etti.

Köy halkı, pankartlı eylem sonrasında bir süreliğine köye giriş ve çıkışları engellemek için yol kesti.

Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2020, 10:49