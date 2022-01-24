Tüm partilere açık kapı bıraktı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, tv2020’de seçim sonuçlarını değerlendirdi. Sucuoğlu, güçlü bir hükümet kurulması gerektiğine dair mesaj verdi. UBP lideri Sucuoğlu, ‘Yeni hükümet 3’lü de olabilir ’dedi.

Kesin sonuçların açıklanmasının ardından daha net açıklama yapabileceğini ifade eden Sucuoğlu, “Sayım sürüyor, kesin sonuçlar henüz belli değil. Ancak oy oranlarımızda yükseliş var” dedi.

Sucuoğlu, “Bir koalisyon olursa tercihiniz hangi parti olur?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Seçim sonuçlarının tamamen belli olmasından sonra yeni hükümetin oluşumuyla ilgili ilk adımları atacağız. Ancak kesin olmamakla birlikte HP’nin bir vekili var, YDP’de 3 vekil görünüyor. Ancak değişebilir. Önümüzde ciddi radikal ve önemli kararlar var. Sağlam bir hükümet kurmamız gerekiyor. Bir sene sonra ‘tekrar hükümet kuralım’ durumuna gelmeyelim. Ancak hangi partiyle hükümeti kuracağımıza parti yetkili organlarımız karar verecek.”

UBP lideri Sucuoğlu “Yeni hükümet ne kadar sürede kurulur? sorusuna ise “Çok uzun süremeyecek, elimizden geldiğince sağlam bir hükümeti en kısa sürede kuracağız” şeklinde cevap verdi.

Daha da güçlendik

Bu arada Sucuoğlu, UBP Genel Merkez binasında basın açıklaması yaptı. Sucuoğlu, UBP seçimden güçlenerek çıktı. Önümüzde zorlu bir süreç var. 10 yılı etkileyecek ekonomik adımlar ve reformların olacağı bir dönem olacak. Halkımız bizi yüzde 41 oya layık gördüler bizde layık olmaya çalışacağız” dedi.