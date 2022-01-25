Muhteşem bir konser oldu

Merit Lefkoşa Hotel & Casino'da iki gece üst üste sahne alan Türk Halk Müziğinin sevilen sanatçısı Zara, billur sesi ve samimi sahne performansı ile hayranlarına muhteşem bir gece yaşattı.

Değerli sanatçı doğum günü vesilesi ile konser esnasında sahneye gelen doğum günü pastası ile duygulu anlar yaşadı.

Konser finalinde teşekkür çiçeği takdim edilen Zara, ’Merit Lefkoşa Hotel &Casino‘da konser veriyor olmaktan çok mutlu olduğunu’ dile getirerek, tüm çalışanların misafirperver ve güler yüzlü hizmetlerinden dolayı otelin genel müdürü Mine Gürses’e teşekkür etti.