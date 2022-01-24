Halkın beklentisi istikrarlı hükümet

Kuzey Kıbrıs’ta 1976’den bu yana ilk kez bir genel seçime yüzde 55.43 oranında katılım oldu. Bir önceki seçimde bu oran yüzde 65, 2013’te ise yüzde 69,6 oldu. Dünkü seçimde UBP yüzde 39.56 oy oranıyla ilk sırada yer alırken, ikinci sıradaki CTP yüzde 31.97, üçüncü sıradaki DP ise yüzde 7.47, oranında oy aldı. Sol partilerden TDP, TKP ve Bağımsızlık Yolu baraj altında kaldı.

Seçim öncesinde yüzde 10’un üzerinde oy beklentisi olduğunu açıklayan YDP’nin oyu yüzde 6.50, HP’nin 6.62, TDP’nin 4.37, Bağımsızlık Yolu yüzde 1.95, TKP yüzde 1.55 oldu.

Sayımı yapılan 650 sandığın sonucuna göre; Meclise 5 parti giriyor ve UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3 ve YDP 2 milletvekili çıkarıyor.

Halk sandık başına gitti

Kuzey Kıbrıs dün Cumhuriyet Meclisi'nin 50 yeni üyesini belirlemek amacıyla sandık başına gitti. Seçim için 6 ilçede 763 sandık kurulurken, saat 08.00'de başlayan oy kullanma süreci 18.00'de sona erdi. Seçimde Cumhuriyet Meclisi'ndeki 50 koltuk için 8 siyasi parti ve 3'ü bağımsız 403 milletvekili adayı yarıştı. Seçime katılım oranının yüzde 55.43 olduğu açıklandı.

Heyecanlı bekleyiş başladı

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından oy sayımına başlandı. Seçime katılan tüm partiler sonuçları heyecanlı bir şekilde beklemeye başladı. Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, seçim sonuçlarını ailesi ile birlikte evinde takip etti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ise, seçimleri CTP Genel Merkezi’nde takip etti.

2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, eski Başbakan ve CTP Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu da parti merkezinde bekleyişe geçti.

Parti bahçesinde kurulan ekrandan CTP’ye aktarılan seçim sonuçları yansıtıldı.

Sucuoğlu’na sevgi seli

Sandıklar açıklamaya ve partilerin oy oranlarının açıklanmasının ardından seçimi önde götüren UBP lideri Sucuoğlu, ailesiyle birlikte UBP parti merkezine geçti. Partililer Sucuoğlu’nu zafer tezahüratlarıyla karşıladı.

UBP’de sevinç hâkim iken, seçimde ikinci parti konumunda olan CTP’de de heyecan vardı. Çok sayıda partili CTP genel merkezi önünde seçim sonuçlarının açıklanmasını bekledi.

UBP önde, CTP ikinci

Saat 19.00 itibariyle başlayan oy sayımı gece geç saatlere kadar sürerken, saat 01.30 itibariyle 763 sandıktan 700’ü sayıldı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun sonuçları duyurduğu internet sitesindeki sonuçlara göre Meclis’e 5 parti girmeye hak kazanıyor.

UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3 ve YDP de 2 milletvekili çıkarıyor.

700 sandığa göre sonuçlar şöyle:

Açılan sandık sayısı: 700

Oy kullanan seçmen sayısı: 106 bin 986

Geçerli oy: 4 milyon 508 bin 334

Oyların partilere göre dağılımı

Ulusal Birlik Partisi (UBP): % 39.56

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP): % 31.97

Demokrat Parti (DP): % 7.47

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP): % 1.55

Bağımsızlık Yolu (BY): % 1.95

Yeniden Doğuş Partisi (YDP): % 6.50

Halkın Partisi (HP): % 6.62

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP): % 4.37

Sandığa giden azaldı

Bu arada yüzde 55,43 olarak açıklanan seçime katılım oranının son yıllara göre en düşük seviyede olduğu belirtildi.

Geçmiş yıllara bakıldığında 2009’da seçime katılım oranı yüzde 81.70 iken, 2013’te 69.41’e geriledi.

7 Ocak 2018 seçimlerinde ise 190 bin 553 seçmenden 126 bin 40’ı oy kullandı. Seçime katılım oranı ise yüzde 66.14 idi.

Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2022, 11:36