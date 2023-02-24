Anlamlı seremoni

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Cemiyetleri Birimi’ne bağlı DAÜ Nijeryalı Öğrenciler Birliği ile TC ve KKTC’de öğrenim gören Nijerya uyruklu öğrencilerin temsil edildiği NANS TR-ZONE ortaklığında anma töreni düzenlendi.

Verilen bilgiye göre, deprem felaketinde hayatını kaybedenlerle, deprem felaketinin gerçekleştiği gün Nijerya’da trafik kazası sonucu yaşamını yitiren NANS TR-ZONE Kabine Üyesi Akola John Anzanku için önceki gün saat 13.00’te, DAÜ Merkezi Derslikler Binası’nda anma töreni düzenledi.

Törene, DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu da katıldı.

Törende NANS TR-ZONE Başkan Vekili Kingsley Ifeanyi Nweke, Başkan Yardımcısı Innocent Uzebu, Senato Başkan Vekili Izu Nwamara, Diyaspora Temsilcisi Opeoluwaseun Ojekemi, eski başkanlar ve yöneticiler konuşma yaptı.

Ayrıca Anzanku’nun babası ve ailesi ile arkadaş ve yakınları da Nijerya’dan çevrim içi olarak törene bağlanarak konuşma yaptı ve tören için teşekkür etti.

Anma Töreni, DAÜ Nijeryalı Öğrenciler Birliği Başkanı Peter Japhet tarafından yapılan kapanış konuşması ile sona erdi.

Nijerya uyruklu öğrenciler, deprem felaketinde hayatını kaybedenler ve geçirdiği kaza sonucu vefat eden Akola John Anzanku’nun anısına DAÜ Atatürk Meydanı’nda mum yakma ve hayatını kaybedenlerin anısına ağaç dikme seremonisi de gerçekleştirdi.

