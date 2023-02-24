Yapıcı geçti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanlığına yeni seçilen Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart’ın ara bölgedeki ikametgahında bir araya geldi.

İki liderin ilk kez bir araya geldiği ‘1+1’ formattaki gayriresmi buluşma dün saat 11.15’te başladı.

Önce Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis, ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Stewart’ın ikametgahına gitti.

İki liderin ilk buluşmasını KKTC yanında, Kıbrıs Rum medyası ve uluslararası basın kuruluşlarının temsilcileri izledi.

Stewart’ın ara bölgedeki ikametgahında yaklaşık iki saat süren görüşmenin ardından BM tarafından yapılan açıklamada "Liderler, açık ve yapıcı bir gayriresmi görüşme yaptı” denildi.

Kıbrıs'taki BM Sözcülüğü, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum lider Nikos Hristodulidis'in BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi himayelerinde ilk kez bir araya geldiğini buluşmanın, yapıcı bir atmosferde tamamlandığını bildirdi.

BM Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Ersin Tatar ve Nikos Hristodulidis, bugün, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışman Yardımcısı Colin Stewart’ın himayelerinde ilk kez bir araya geldi” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada “Sayın Christodoulides ve Sayın Tatar, geçtiğimiz günlerde, Türkiye ve Suriye’de, aralarında Kıbrıslı Türklerin de bulunduğu binlerce kişinin hayatını kaybettiği yıkıcı depremler konusu dahil olmak üzere birçok konuyu ele aldılar ve liderler hayatını kaybedenlere ve ailelerine en derin üzüntülerini dile getirdiler.” ifadeleri de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le ara bölgede bir araya geldiği buluşmanın ardından Cumhurbaşkanlığı’na dönüşünde yaptığı açıklamada “Kıbrıs konusunda resmi görüşmelere ancak ve ancak egemen eşitliğimizin kabulüyle katılacağımızı yeniden ifade ettim” dedi.

Hristodulidis: İyi bir havada geçti

Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, ise yaptığı açıklamada, “Sayın Tatar’dan beklemediğim bir şey duymadım” dedi.

Hristodulidis, Tatar’la görüşmesinin “iyi bir havada geçtiğini, görüş alışverişinde bulunduklarını ancak özlü bir müzakere yapmadıklarını” belirterek “Sayın Tatar’dan Kıbrıs sorununa ilişkin, ki bunları kamuoyuyla da paylaşıyor, beklemediğim bir şey duymadım” şeklinde konuştu.

Çıkmazın aşılması için mümkün olan her şeyi yapmaya hazır olduğunu dile getirdiğini de ifade eden Hristodulidis, “egemen eşitliği kabul edip etmediği” şeklinde yöneltilen bir soruya karşılık ise, “Kıbrıs Rum tarafı için egemen eşitlik tartışmaya açık bir konu değildir” yanıtını verdi.

Hristodulidis ayrıca, eşleriyle birlikte yeni bir buluşma gerçekleştirmeleri önerisinde bulunduğunu, yakın tarihte yeni bir buluşmanın olacağına inandığını da ifade etti.

