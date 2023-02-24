Gerekli önlemler alınmalı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros, ülkenin hem olası bir depreme hem de ekonomik zorluklara karşı hazırlıklı olmasının şart olduğunu vurgulayarak, ek gelir getirici yasaların şart olduğunu dile getirdi.

Toros, Türkiye’de meydana gelen ve ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremlere işaret ederek “Her zaman depreme hazırlıklı olmamız gerektiği bir gerçektir” açıklamasını yaptı.

Toros, Kıbrıs’ta da bir depremin olacağının öngörüldüğünü aktararak, panik yapılmaması gerektiğine vurgu yaptı.

Devletin ve ilgili meslek grupların en önemli görevinin şu anda her türlü tedbirin alınması olduğuna dikkat çeken Toros, “Ne gerekiyorsa yapılması ivedidir. Bu tür yer sarsıntılarına karşı hazırlıklı olmamız şart” dedi.

Toros, depremin getireceği çok büyük ekonomik etkiler olacağının altını çizerek, ‘asrın felaketi’nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde olduğuna işaret etti, şöyle devam etti:

“Depremin olduğu Güneydoğu Anadolu bölgesi sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en önemli sanayi bölgelerinden biridir. Fevkalade önemlidir… Tarım, sentetik iplik, sentetik tekstil, inşaat malzemeleri, iş makineleri, demir-çelik ve doğalgaz… Bu saydığım alanlardaki tedarik zincirini sekteye uğratacaktır, arzı azaltacaktır. Bu da enflasyonu artıracaktır.”

Türkiye’nin batının aksine enflasyona karşı mücadelede farklı bir politika izlediğini hatırlatan Toros, “Türkiye’de meydana gelen x oranında bir enflasyon buraya çarpan etkisiyle daha fazla bir oran ile yansıyacaktır. Bunu önümüzdeki günlerde yaşayacağımıza kesin bakıyorum. Buna hazırlıklı olmamız şarttır" diye konuştu.

Toros, “Arzın düşeceği ürünlerde ihracat yasakları getirileceğini öngörüyorum. Burada aynen ilaç tedarikinde olduğu gibi birtakım tedarik sorunlarının yaşanacağını öngörmekteyim” ifadelerini kullandı.

“Olası bir depreme ve ekonomik zorluklara karşı hazırlıklı olmamız şarttır” diyen Toros, ek gelir getirici yasaların tek çözüm olduğunun altını çizdi.

