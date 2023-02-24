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60 ünite kan toplandı

Kurtuluş Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve okul aile birliği kan bağışı kampanyasına katıldı

60 ünite kan toplandı

Kurtuluş Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve okul aile birliği kan bağışının önemini vurgulamak ve ülkede ihtiyaç duyulan bu hayat kaynağının karşılanmasını sağlamak amacıyla “Kan Ver Kurtuluşum Ol” sloganıyla etkinlik düzenledi.
Kurtuluş Lisesi’nden yapılan açıklamaya göre, Kızılay ile iş birliğinde okul avlusuna kurulan kan bankası aracılığıyla gönüllülerden 60 ünite kan toplandı.
Bunun yanında, Kurtuluş Lisesi öğrencileri, Sağlık Bakanlığı ile iş birliğinde organ nakli için toplam 50 yetişkinden taahhütname kabul etti. 
İlik nakli için de Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı ile iş birliği yapan öğrenciler, 18-45 yaş aralığında donör olmak isteyen 19 kişiye test yaptı.
Etkinliklere, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun, diğer yetkililer ve Güzelyurt halkı katıldı.

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