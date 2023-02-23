banner564
banner556

Kuzeyin durumu bilinmiyor

Güney Kıbrıs’taki barajlarda doluluk oranı yüzde 69’a geriledi

Kuzeyin durumu bilinmiyor

 Güney Kıbrıs’taki barajların doluluk oranının, yağışların az olması nedeniyle yüzde 70’in altında kaldığı bildirildi. Kuzey Kıbrıs’taki durum ise bilinmiyor.

   Güneydeki barajların durumu internet üzerinden takip edilebiliyor ama kuzeyde iki veya üç ayda bir ölçüm yapılması halinde bilgi ediniliyor.
   Politis gazetesi, geçtiğimiz yıl aynı dönemde barajlardaki doluluk oranının yüzde 84,4 olduğunu, bu yıl ise yüzde 69,3’e gerilediğini yazdı.
  Gazete, yağışların az olması nedeniyle çiftçilerin su ihtiyacının karşılanmadığını ve bazı sorunlar yaşanabileceğini kaydederken, şu anki su miktarının olumlu veya olumsuz olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti.
   Haberde, dağlık kesimlere yağan karın da su akışı sağlamadığı ve eriyen karların yalnızca yüzde 10’luk kısmının barajlara aktığı ifade edildi. 

banner560
YORUM EKLE
Gönder

banner582

banner471

banner581

banner473