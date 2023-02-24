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Geleceğe armağan

Kalkanlı ve Mersinlik’te hedeflenen 55 bin 773 fidan dikimine başlandı

Geleceğe armağan

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasında imzalanan “55773 Öğrenci 55773 Fidan Ağaçlandırma” İş Birliği Protokolü kapsamında fidan dikimine başlandı.
Açıklamaya göre, projeye bağlı olarak Lefkoşa, Girne, Güzelyurt ve Lefke bölgesi ortaöğretim okullarından gelen öğrenciler, Kalkanlı bölgesinde 2 bin 500 fidanın dikimini gerçekleştirdi.
Gazimağusa, İskele ve Dipkarpaz okullarından gelecek öğrenciler ise bugün Mersinlik bölgesinde fidan dikecek.
 

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