‘Acil tedbir alınmalı’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Birliği üye ülkelerine göre ölümlü trafik kazalarının KKTC’de 4 katı olduğunu, ivedilikle kararlı tedbirler alınması gerektiğini söyledi

Cumhurbaşkanı Tatar, trafik polisleri ve trafik uzmanlarıyla, artan trafik kazaları ve alınması gereken tedbirler konusunda hafta içi gerçekleştirdiği toplantıyla ilgili açıklama yaptı.

Toplantıda, Polis Genel Müdürlüğü Trafik Müdürü İbrahim Ulusoy, Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın, Trafik Kazaları Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı, Polis Genel Müdürlüğü Trafik Amiri Serdar Karpuzcu ve Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Gökhan Güler yer aldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açıklamasında, KKTC’de yaşanan ölümlü trafik kazalarının Avrupa Birliği üye ülkelerinde yaşanan ölümlü trafik kazalarının 4 katı olduğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, hemen hemen her aileye ateş düşüren bu acı gerçeğin çözümüne yönelik ivedilikle popülizmden uzak, gerçekçi, sonuç odaklı ve bilimsel verilerin ışığında kararlı siyasi adımlar atılması gerektiğine vurgu yaptı.



Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2023, 00:53