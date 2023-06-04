Dünya Çocuk Günü münasebetiyle Gönyeli-Alayköy Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar, hem gösterileri, hem de büyüklere verilen mesajlarla dikkat çekti.

“Sevgi paylaştıkça çoğalır” diyen miniklerin gösterileri ilgiyle izlenirken, aileler ve belediye çalışanları da renkli gösterilerde yer aldı.

İlk gün Gönyeli Yalçın Park’ta gerçekleştirilen etkinlikler, dün de Yenikent Belediye Bulvarı üzerinde devam etti. Bugün de Alayköy’de renkli gösteriler olacak.

Etkinlikte Neşe Yuvam, Fazıl Plümer Anaokulu, Gönyeli İlkokulu, Alayköy İlkokulu ve Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu ekipleri gösteri sahneledi.

Çocukların başarılarıyla gurur duyduklarını belirten Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, bu yılki etkinliklerin kapsamını genişleterek 3 güne yaydıklarını belirtti. Amcaoğlu, belediyeciliğin artık klasik belediyecilik anlayışından çıktığını ve her alanda vatandaşlara hizmet etmenin şart olduğunu söyledi.