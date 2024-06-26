İçmek için aldım

Lefkoşa’da devriye gezen ekipler tarafından şüphe üzerine durdurulan sürücü Mervan Bolat,

13 paket uyuşturucuyu araçtan atsa da kurtulamadı.

Polis, zanlıyı tutuklarken, araçtan attığı uyuşturucu ve 3 adet hapı bularak, emare aldı.

Sorgulanan zanlı, uyuşturucuyu içmek için aldığını söylerken, dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 24 Haziran 2024 tarihinde, saat 18.30 sıralarında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi Ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada, şüpheli olarak görülen zanlının aracının durdurulup kontrol edilmek istendiği esnada, tasarrufunda bulundurduğu paketi aracından dışarıya attığını açıkladı.

Polis, zanlının tutuklandığını, araçtan dışarıya atılan pakette yapılan kontrolde ise, 13 paket halinde 10 gram ağırlığında sentetik cannabinoid ve uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 6 adet tam, 2 adet de yarım hap tespit edilerek emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, zanlının uyuşturucuyu aynı gün içmek için aldığı yönünde beyanda bulunduğunu kaydetti. Soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini söyleyen polis, uyuşturucu maddelerin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.