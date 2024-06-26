Yazıklar olsun

Hüseyin ÇİÇEK

Uyuşturucu başta olmak üzere birçok suçtan sabıkası bulunan 29 yaşındaki İbrahim Görkem Güvener, babasını darp edip, bıçak çekti, annesini yaraladı.

Olay 23 Haziran gecesi Gazimağusa’daki zanlının ailesine ait restoranda meydana geldi. İddiaya göre; İbrahim Görkem Güvener, tartıştığı babasına tehditler yağdırdı, ciddi şekilde darp etti ve sonrasında bıçak çekti. Zanlı, olay büyümesin diye araya giren annesinin sağ el ve parmaklarında kesi oluşmasına neden oldu. Kısa sürede yakalanan İbrahim Görkem Güvener, dün çıkarıldığı mahkeme tarafindan Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Önce tehdit sonra saldırı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Onur Gazinocu, zanlının, 23 Haziran günü saat 23.30 sıralarında, Suriçi Bölgesi’nde bulunan işletmeleri içerisinde, babası olan 62 yaşındaki H.G.’ye “çağır be polisi, Allah’ını çağır” diye bağırdıktan sonra, vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurarak ciddi şekilde darp ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının daha sonra tasarrufunda bulundurduğu 21 santim uzunluğundaki bıçağı gelişi güzel salladığı esnada, araya giren annesi 60 yaşındaki A.G. isimli kadının sağ el ve parmaklarında kesi oluşmasına neden olduğunu anlattı. Polis, zanlının önceki gün tespit edilerek tutuklandığını bildirdi.

6 benzeri dosyası var

Zanlının 2023 yılından buyana, askıda benzeri dosyasının bulunduğunu aktaran polis, serbest kalması halinde benzer suçları işlemesinin kuvvetle muhtemel olduğunu belirtti ve tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmesini talep etti. Mahkeme, zanlının bir ayı geçmemek şartıyla, davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.