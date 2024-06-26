Polisi de şaşırttı

Gazimağusa-Lefkoşa anayolu üzerinde seyrederken şüphe üzerine aracında yapılan aramada ele geçirilen 640 kilo eti yol kenarında bulduğunu iddia eden Osman Şanlıel dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının yazılı ifadesinde etleri yolda bulduğunu söylese de polis hücresindeyken karısından korktuğu ve kendisini terk edeceği için yalan söylediğini anlattığı açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis, Suçları Önleme Şubesi’nin 18 Haziran 2024 tarihinde Gazimağusa-Lefkoşa anayolu üzerinde aracıyla seyreden zanlı Osman Şanlıel’i şüphe üzerine durdurduğunu söyledi. Polis, Şanlıel’e ait çift kabin araç içerisinde yapılan aramada 640 kilo Güney Kıbrıs’tan kaçak olarak ithal edilen çeşitli etler bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, suçüstü tutuklanan şubeye celp edilen zanlıdan izahat istendiğinde etleri Akıncılar bölgesinde yol kenarında bulduğunu ve aldığı beyanında bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlının ayrıca ikametgahında yapılan aramada ise buzluğunda toplam 10 kilo daha et bulunduğunu kaydetti.

Polis bulunan etlerin Veteriner Dairesi ekipleri tarafından incelendiğini ve mührü olmadığını bu nedenle sağlıksız olduğuna dair rapor temin edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının etleri zehirli olduğunu düşündüğü ve etraftaki hayvanların yiyerek zarar görmemesi için tasarrufuna aldığını, amacının Lefkoşa’ya götürüp polise teslim etmek istediğini söylediğini aktardı.

Karımdan korkuyorum

Polis, zanlının iki kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 7 gün tutukluluk emri alındığını kaydetti.

Polis, 23 Haziran’da zanlıyı hücrede ziyaret ettiğini, orada “etler kaçaktır, karım duyarsa beni bırakır. Karımdan korkuyorum, giderse başka kimsem yoktur” dediğini aktardı.

Polis, zanlının etlerin zehirli olabileceğine dair iddiası üzerine Veteriner Dairesine başvurduklarını ancak henüz analiz sonuçlarının çıkmadığını söyledi.

Polis, zanlının avukatının bir sorusu üzerine ise “Akıncılar, Mağusa polisini geçip etleri yerini dahi bilmediği Lefkoşa polisine götüreceğini söyledi. Doğruyu anlatmıyor” dedi.

Zanlının seyrettiği güzergaha ait bir kamera görüntüsü tespit ettiklerini kaydeden polis, görüntüyle ilgili incelemenin sürdüğünü söyledi.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 50 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 300’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

