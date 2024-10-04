“Açım” dedi

Ömer KADİROĞLU

Girne’de meydana gelen hırsızlık meselesiyle ilgili tutuklanan Bangladeşli Ali Fatur dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, zanlının 27 Eylül 2024 tarihinde Girne Kalesi arkasındaki liman taşları üzerinde otururken uyuya kalan Oktay Macü’nün siyah renkli çantasından iPhone 11 marka cep telefonunu ve 3 adet kredi kartını çaldığını söyledi. Polis, Bangladeşli Al Falhatur’un Girne içerisinde tespit edilerek yakalandığını mahkemeye aktardı.

Polis, Al Fatur’un çaldığı kartların temassız özelliği ile önce bir marketten sigara aldığını, sonrasında da bir restoranda yemek yediğini ve temassız ödeme yaptığını söyledi.

Polis, zanlının son olarak ise yine bir marketten alışveriş yaptığının tespit edildiğini ifade etti.

Polis memuru, tespit edilerek tutuklanan zanlının 26 Temmuz 2023 tarihinden bu yana ülkede kaçak yaşadığını belirtti.

Polis memuru, zanlının davalarında hazır bulunması adına bir ayı geçmemek üzere merkezi cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.