‘Düzenli gelmiyor’

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Eşbaşkanı Cenk Soydan, Avrupa Birliği’nden (AB) dün sabah

6 bin doz daha AstraZeneca aşısı daha teslim alındığını söyledi.

Soydan, Coronavirüs aşı teslimatlarını AB yetkilileri nezdinde yaptıklarını belirtti.

“Biz yetkililerden Kıbrıs Türkünün hak ettiği aşıları talep ediyoruz” ifadelerini kullanan Soydan,



AB’den toplamda 30 bin 50 aşı alındığını ve her defasında Pfizer aşısı istediklerini fakat düzenli olarak gelmediğine işaret etti.Aşılama oranının arttırılmasıyla, açılımların da bu oran kapsamında gerçekleşeceğini dile getiren İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Eş Başkanı Soydan, şöyle devam etti:Öncellikle aşı tedariki olması lazım… Daha çok aşı tedarik edip, uygulamamız gerekir. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye’de üretim başladığında biz daha rahat edeceğiz. Buna inanıyorum.

Aşılar depoya yerleştirildi

AstraZeneca aşılarının 40 yaş grubuna yapıldığına da değinen Soydan, dün AB’den gelen aşıların depoya yerleştirildiğini ve bu aşıların birinci doz olarak mı yoksa ikinci doz olarak mı kullanılacağının cevabını alır almaz uygulamaya koyulacağını ifade etti.