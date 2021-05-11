Kuzeyde 34, güneyde ise 276 vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 9 bin 186 test yapıldı ve 23'ü yerel 34 pozitif vaka saptandı, 46 kişi taburcu edildi. Güney Kıbrıs'ta ise 83 bin 418 test sonucu 276 yeni vaka tespit edildi, bir can kaybı oldu.

Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, vakalardan 11’i daha önce tespit edilen vakaların temaslılarından. 16 kişi Lefkoşa, 2 kişi Gazimağusa, 3 kişi Girne, 2 kişi İskele bölgesinden

Vakaların bölgelere göre dağılımı:

Lefkoşa: Lefkoşa Merkez-1, Hamitköy-2, K.Kaymaklı-4, Ortaköy-1,Haspolat-1, Alayköy-2, Sanayi Bölgesi-1, Gönyeli-4.

Girne: Girne Boğaz-1, Zeytinlik-1, Çamlıbel-1.

Gazimağusa: Geçitkale-1, Maraş-1.



İskele: Makenzi Caddesi-2

Covid-19 genel durumu:

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 genel durumuyla ilgili rakamları da paylaştı.

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.067.227, Toplam Vaka Sayısı: 6717, İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6167, Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 517, Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 43,

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 450, Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 22, Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33, Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2.

Güneyde 83 bini aşkın test

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 276 yeni vaka tespit edildi, 1 yeni can kaybı oldu.

Rum yetkililer son 24 saatte 83 bin 418 test yapıldığını, hayatını kaybeden hastanın ise 84 yaşında bir erkek olduğunu açıkladı. Tedavisi halen süren hasta sayısı ise 207.