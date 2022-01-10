‘Adil değil’

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, ülke insanının, Halkın Partisi’ne ve verdiği mücadeleye sahip çıktığının net bir şekilde görüldüğünü belirtti.

Ülkede en az 40 kez fırsat verilen, umutları yıkmış siyasi partilere yeniden fırsat verilmesini doğru, adil ve gerçekçi bulmadıklarını belirten Özersay, Halkın Partisi’nin geçmişiyle yüzleşerek, hatalarını, eksiklerini kabul eden erdemli bir parti olduğunu söyledi.

Özersay ve bazı milletvekili adayları, seçim çalışmaları çerçevesinde Karaoğlanoğlu, Alsancak ve Lapta’yı ziyaret etti.

İstikrara katkı koyacağız



Özersay ziyaretlerde yaptığı konuşmada, geçmişteki tecrübelerinden birtakım dersler çıkararak, önümüzdeki dönemde uzun ömürlü hükümetler ve siyasi istikrar için azimle çalışacaklarını kaydetti.Halkın Partisi’nin geçmişiyle yüzleşerek, hatalarını, eksiklerini kabul eden erdemli bir parti olduğunu ifade eden Özersay, “Bundan sonraki dönemde eğer şartlar uygun olursa hükümetin bir parçası olarak, uzun ömürlü bir koalisyonla siyasi istikrara katkı koyacağız” dedi.Halkın Partisi’nin 2018 yılında halktan aldığı yetki ile Cumhuriyet Meclisi’nde 9 milletvekili ile temsil edildiğini hatırlatan Özersay, “Halkın Partisi o dönem ya muhalefette kalacak sadece eleştirecek ya da hükümette olacak ve söylediği 100 şeyin en azından 10’unu yapmak için bir gayret ortaya koyacaktı. Bu doğrultuda ısrar ve inatla en azından söylediklerinin bir kısmını yapmak için sabahlara kadar çalıştık” şeklinde konuştu.“Tüm arkadaşlarımla gurur duyuyorum” diyen Özersay, “40 yıl boyunca, 40 kez fırsat verilen siyasi partilerden sonra Halkın Partisi’ne bir kez fırsat verip sonra vatandaş; ‘size başka vermiyoruz’ diyecekse bunu da adil bulmuyorum” şeklinde konuştu.