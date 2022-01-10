Proje tamamlandı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, önümüzdeki mart ayında 20 bin turistin Karpaz’ı ziyaret edeceğini söyledi.

Ataoğlu, Çevre Dairesi’nin Gazimağusa, İskele ve Dipkarpaz şubeleri ile Büyükkonuk, Mehmetçik ve Dipkarpaz’ı ziyaret etti.

Büyükkonuk ziyaretinde, Büyükkonuk Eko Turizm Derneği yetkilileri ile de bir araya gelen Ataoğlu, Dipkarpaz’da bazı turizm tesislerini ziyaret etti.



Ataoğlu ziyaretlerinde yaptığı konuşmalarda “Karpaz turizm potansiyeline kısa süre içerisinde kavuşacak” mesajını vererek, Karpaz’ın eko turizm potansiyelinin çok yüksek olduğunu, geliştirilmesi için de projelerin hazır olduğunu söyledi.Ataoğlu, “Karpaz ve bölgesi, Demokrat Parti iktidarı döneminde turizmde hak ettiği gerçek potansiyeline kavuşacak. Turların bölgeye kanalize edilmesi için projelerimiz hazır. Mart ayı itibariyle, tamamladığımız programlarla, bölgeye 20 bin turistin ziyareti gerçekleştirilecek” dedi.

Toplu taşımacılığı konuştu

Öte yandan Ataoğlu, Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği’nin (Kar- İş) Türkiye Özel Halk Otobüsçüleri Birliği (TÖHOB) ile birlikte düzenlediği iş birliği toplantısına katıldı.

Her iki birliğin yöneticileri ve Türkiye’den bazı illerin belediyelerinin ulaşımdan sorumlu yöneticilerinin hazır bulunduğu toplantıda Türkiye’de uygulanan toplu taşıma sistemi baz alınarak KKTC’de uygulanabilecek yöntemler konuşuldu.