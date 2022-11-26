Ağaç sayısı artırılmalı

Ülkemizin zeytin ve zeytin ürünleri alanında en önemli firmalardan olan Bafra Zeytin & Zeytinyağları firmasının Direktörü Gazi Akıncı “Dünya Zeytin Günü”nü kutlayaran, dünyada zeytinciliğin önemine vurgu yaptı.

Kıbrıs’ta zeytincilik sektörüne gerekli önem verilmesi gerektiğini belirten Akıncı, zeytinin kutsal bir ürün olduğunu üç kutsal kitapta da ismi geçtiğini belirtti.

“Yerli zeytinimizin kıymeti bilinerek ağaç sayısı artırılmalıdır” diyen Gazi Akıncı “Diğer taraftan çakıstes, siyah zeytin ve zeytinyağı üretimi de teşvik edilerek artırılmalıdır. Hem iç piyasa talebi karşılanmalı hem de ihracata odaklanılmalıdır” şeklinde konuştu.

“Yerli üret, yerli tüket”

Yerli üretim ve tüketim konularına değinen Akıncı şunları kaydetti:

“Üretim ile birlikte öncellikle ürettiğimizi tüketmeliyiz. Üretilen tüketilmez ise üretimin devamlılığı olmaz. Halkımızın bunun bilincinde olması önemlidir. Devletin de ekonomik politikaları bu yönde belirleyerek gerekli fonları sağlaması ve gerekli tedbirleri alması gerekiyor. Üretimin ve yerli tüketimin dengelenmesi ülkemize ve ekonomimize istikrar getirir.”



