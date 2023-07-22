Ağır Ceza’da yargılanacak

Suna ERDEN

Narkotik ekipleri, Girne’de gerçekleştirdiği Karanlık Yol Operasyonu’nda ele geçirilen yüklü miktardaki uyuşturucu maddelerle ilgili soruşturma tamamlandı. Tasarrufunda 400 gram hintkeneviri, 8 gram metamfetamin, uyuşturucu içiminde kullanılan gereçler ve nakit para ele geçirilen Mehmet Yıldırım dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Hasan Çalışkan’ın ise suçsuz olduğu anlaşılarak, serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yapan polis, Yıldırım hakkındaki olguları yeniden aktararak, teminat talep etti.

Polis, 11 Temmuz 2023 tarihinde, saat 22.30 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde Ekipleri tarafından gerçekleştirilen Girne’de Karanlık Yol Operasyonu gerçekleştirildiğini söyledi.

Polis, uyuşturucu alışverişi yapılacağına dair aldıkları ihbar üzerine Yeni Liman’da pusuya yattıklarını açıkladı. Polis memuru, bir süre sonra zanlının olay yerine geldiğini ve hemen gözaltına alındığını belirtti.

Polis, ekipleri fark eden zanlının motorunu bırakarak, koşarak kaçmaya çalıştığını ancak başarılı olmadığını söyledi.

Polis memuru, yakalanan zanlının sırt çantasında 400 gram ağırlığında hintkeneviri, yaklaşık 8 gram ağırlığında metamfetamin içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sigara, bir adet hassas terazi, 2 adet metal öğütücü ve 6 adet cam pipo bulunduğunu açıkladı.

Polis, ayrıca uyuşturucu ticaretinden temin edildiğine inanılan toplam 36 bin TL, 700 ABD Doları, 100 Euro ve 20 Sterlin nakit para da bulunarak emare olarak alındığını ifade etti.

Zanlının 11 Temmuz’dan beri tutuklu olduğunu kaydeden polis, benzer sabıkaları ve askıda davaları olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.



