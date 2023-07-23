‘İki devlet olmaz’

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Fileleftheros gazetesi “AB’den Ankara’ya Kıbrıs Sorunu Mesajları” başlıklı haberinde Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ve AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrel’den “Türkiye’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili söylediklerine cevap nitelikli ve Türkiye-Avrupa ilişkilerinin geçiş noktasının Kıbrıs sorununun çözümü olduğunu hatırlatan açıklamalar geldiğini” yazdı.

Metsola Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs AB üyesi olduğu için “Kıbrıs’ın daha güvende olduğunu, Avrupa'nın insanları yakınlaştırmadaki deneyimini kullanması gerektiğini” söyledi.

“Kıbrıs adasının ve insanlarının ancak iletişim, diplomasi ve müzakereler ile yeniden birleştirilebileceğini” söyleyen Metsola “Tek yolun da egemen bir Avrupa devletine, BM barış süreci himayesinde ve Avrupa’nın ortak değerlerine uygun şekilde iki bölgeli iki toplumlu federasyon olduğunu” savundu.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell ise “Türkiye ile yeniden yakınlaşmanın anahtarı Kıbrıs sorununun çözümüdür” dedi. Türkiye’nin Gümrük Birliği'nin, Türk vatandaşlarına vizelerin kaldırılmasının yeniden gözden geçirilmesini istediğini belirten Borrell “bunlar AB geleceği olmasını isteyen Türkiye için en önemli iki mesele. Ancak Doğu Akdeniz’de gerilimin düşmesini, Kıbrıs sorununda, halen kabul edilmiş ve BM tarafından benimsenmiş anlaşmalar zemininde müzakerelerin yeniden başlaması yönünde ciddi çaba olmasını isteriz” ifadelerini kullandı.

Win win paketi

Alithia “Yeni Helsinki Yolu mu Açıldı? Kıbrıs Sorunu, Türkiye, Yunanistan ve AB İçin ‘Win Win’ Paketi” başlığıyla manşete çektiği haberinde son 24 saat içerisinde Doğu Akdeniz’de ve AB içerisinde, 1999 Helsinki’ye geri götüren bir siyasi sahne şekillendiğini, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Avrupa Birliği’ne muhtemel üyelik konusunda AB ile “şark pazarı açtığını” savundu.

Ana gündem konusu Türkiye’nin AB üyeliği olduğunu 1999 Helsinki sürecinde Güney Kıbrıs’ın üyeliği öncesi dönemde Kostas Simitis’in Başbakanlık döneminde Yunanistan hükümetinin “Kıbrıs sorununun çözülmesi şartı olmadan AB üyeliğini başardığını” hatırlatan gazete bugünkü siyasi sahnenin tamamen farklı olduğunu belirterek özetle şunları yazdı:

“Bir yandan Yunanistan’da başbakan Kiriakos Miçotakis’tir, Türkiye ile Kıbrıs sorunu da dahil Türk-Yunan anlaşmazlıklarını paket halinde çözme niyeti nettir. Öte yandan AB’ye üyelik arzusunu yinelemesine rağmen daha önce hiç olmadığı kadar retçi bir Türkiye ve bugüne kadar Guterres Çerçevesi ve müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlaması açısından Kıbrıs sorunundaki tezini net şekilde ortaya koymayan Başkan Nikos Hristodulidis ile karşı karşıyayız. Açıktır ki bu hükümet oluşumundaki görüşler mozaiğinden kaynaklanıyor.”