İçti sürdü

Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçerek kazaya ve 46 yaşındaki Mustafa Nergiz’in ölümüne neden olan Yıltan Kulle dün mahkemeye çıkarıldı.

Girne’de mahkemeye çıkarılan 66 yaşındaki zanlının kaza esnasında 122 promil alkollü olduğu açıklandı.

Duruşmada olguları aktaran polis, kazanın 19 Temmuz saat 20.45 sıralarında Esentepe-Bahçeli anayolunun 7-8'nci kilometreleri arasında meydana geldiğini söyledi. Polis, Yıltan Kulle’nin 122 promil alkollü içki tesiri altında yönetimindeki HL 900 plakalı araç ile Esentepe'den Bahçeli istikametine doğru seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden Mustafa Nergiz yönetimindeki AC 642 plakalı traktörün arka kısmına çarptığını ifade etti.

Polis, çarpmanın etkisiyle yolun solundan yoldan çıkarak su kanalına düşen traktörün takla attığını,

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan traktör sürücünün kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini belirtti. Polis, sürücü Yıltan Kulle’nin kazanın ardından gözaltına alındığını ve önceki gün mahkemeye çıkarılarak, hakkında bir gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlı hakkında 7 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme hakkında soruşturma yürütülen zanlının 7gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.