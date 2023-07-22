Cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan Cemal Gören hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada, zanlının tasarrufunda 72 gram kokain ve 4 gram hintkeneviri ele geçirildiği anımsatıldı.

Polis, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin 12 Temmuz 2023 tarihinde saat 22.00 sıralarında aracıyla seyrederken şüpheli gördüğü zanlı Cemal Gören’i durdurmak istediğini söyledi. Polis, zanlının ekipleri fark edince araçtan bir poşet attığını belirtti. Polis, zanlının tutuklandığını, araçtan attığı poşetin emare alındığını söyledi. Polis memuru, poşette yapılan aramada 72 gram ağırlığında ele geçirildiğini açıkladı. Akabinde zanlının evinde de arama yapıldığını kaydeden polis, 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını anlattı. Polis, zanlıdan yapılan soruşturmada uyuşturucu maddeleri Arap uyruklu bir şahıstan 2 bin 500 Euro karşılığında aldığını itiraf ettiğini belirtti.

Zanlının 12 Temmuz’dan beri tutuklu olduğunu kaydeden polis, benzer suçlardan sabıkası olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 3 ayı geçmeyecek süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.