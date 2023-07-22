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Önemli gelişme

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Larnaka ve Baf Havaalanları, elektrik ihtiyacının yüzde 28’ini güneş parkından karşılayacak

Önemli gelişme
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   Larnaka ve Baf havalimanlarının yıllık enerji ihtiyacının yüzde 28’inin, “Hermes Airports” şirketinin kurduğu güneş parklarından karşılanacağı bildirildi.
   Fileleftheros gazetesi, Larnaka Havalimanı'nda bulunan 3.5 MWp gücündeki güneş parkının Çarşamba akşamı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Aleksis Vafiadis ile “Hermes Airports” şirketi CEO’su Christophe Petit tarafından açıldığını yazdı.
  Gazete, Baf Havalimanı’ndaki güneş parkının da birkaç aydır devrede olduğunu kaydetti.
Larnaka Havalimanı’nda 36 bin metrekarelik alana inşa edilen güneş parkının yıllık 6 milyon kilovat elektrik enerjisi üreteceğini belirten gazete, Baf Havalimanı’ndaki güneş parkının da yıllık 1 milyon 900 bin kilovat enerji ürettiğini yazdı.

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