Kurultay tarihi konuşuldu

CHP Belediye Başkanları Toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP’li eski üst düzey yöneticilerle yaptığı ve kamuoyuna sızan çevrim içi toplantı krizinin ardından taraflar dün ilk kez bu toplantılarda yüz yüze geldi.

NTV'nin edindiği bilgilere göre, İmamoğlu'na gelen eleştiriler sonrası İBB Başkanı'nın "Burada söylemeyeceğim hiç bir şeyi o toplantılarda söylemedim arkadan döndürme değildi." dediği öğrenildi. 4 saat süren toplantıda, İmamoğlu söz alana kadar belediye başkanları kendi yerel sorunlarını anlattı. Bütçe ve ödenek yetersizliğine işaret edildi.

Gizli toplantı tartışmasının sürdüğü CHP'de, belediye başkanları Ankara'da toplandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı parti genel merkezindeki toplantıda, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları değerlendirildi ve 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere ilişkin hazırlıklar ele alındı.

Kılıçdaroğlu, gizli toplantı tartışmasının odağındaki isim olan İmamoğlu ile ilk kez bir araya geldi. Toplantı öncesi Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, gazetecilerin sorusu üzerine, Türkiye ve parti için her şeyin çok güzel olacağını belirterek, "Bütün sorunları parti aşar, Türkiye de aşar ama bunun öncüsü CHP olur. Türkiye'de olumsuzun aşılmasının öncüsü de CHP olur, her zaman olduğu gibi." dedi.

Zoom toplantısı krizi

İmamoğlu, söz alana kadar belediye başkanları kendi yerel sorunlarını anlattı.

NTV'nin edindiği bilgilere göre, İmamoğlu'nun toplantıda, "Burada söyleyemeyeceğim hiçbir şeyi o toplantıda söylemedim. Arkadan dolaşma değildi." dediği öğrenildi.

Ayrıca, İBB Başkanı "Ben bir seçim daha 2. parti olmayı kabul etmiyorum." ifadesini de kullandı.

Kurultay için tarih verdi

Kılıçdaroğlu'nun ise belediye başkanlarına CHP Kurultayı'nın ekim ayında toplanacağını söylediği öğrenildi.

Tüm büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarının katıldığı toplantıda, geride bırakılan seçimlere yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıdaki konuşmasında bu konulara dikkat çekerek uyanık olmaları gerektiğini ifade ettiğini belirten Büyükerşen, "Yerel seçimlerden önce birlik ve beraberlik içinde olmamız, gerek mahalli seçime, gerek kongrelerde ve kurultaylarda ortak listeyle gidilmesi gerektiğinin şart olduğuna inandığımı söyledim" dedi.

