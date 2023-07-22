Güneyden alıyorum Kuzeyde satıyorum

Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen Panzehir Operasyonu’nda evinde 600 gram uyuşturucu madde ve 10 adet hap ele geçirilen 28 yaşındaki Darlington Ablaba Alaku dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının Güney Kıbrıs’tan uyuşturucu madde getirdiğine ve Kuzey Kıbrıs’ta sattığına dair itiraflarda bulunduğu açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 19 Temmuz 2023 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir ekip tarafından zanlı Darlington Ablaba Alaku’nun Lefkoşa’daki evinde 12.20-13.20 saatleri arasında arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada; toplamda 600 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde, 10 adet hap ve hassas tartı cihazı ele geçirildiğini belirtti. Polis, ayrıca uyuşturucu geliri olduğu düşünülen 28 bin 690 Türk Lirası ile 20 Euro nakit paraya el konulduğunu açıkladı.

Zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını kaydeden polis, soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis, zanlının uyuşturucu maddeleri 14 Temmuz’da Güney Kıbrıs’tan ithal ettiğini itiraf ettiğini anlattı. Polis, zanlının ayrıca Temmuz ayı başında 300 gram daha sentetik cannabionid türü uyuşturucu madde ithal edip, 290 gramını sattığını itiraf ettiğini açıkladı.

Alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve aranan şahıs olduğunu belirten polis, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme hakkında soruşturma yürütülen zanlının 7 süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.