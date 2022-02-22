Ağır itham altında

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu, 35 gram uyuşturucu madde ve 100 adet uyuşturuculu hapla yakalanan Cengiz Onur Saçlı hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının tasarrufunda kokain, uyuşturucu hap ve metamfetamin türü uyuşturucu madde bulunduğu belirtildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Gökova, 10 Şubat 2022 tarihinde, saat 19.30 sıralarında, zanlının uyuşturucu satışı yaptığı ve tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair ihbar alındığını belirtti.

Polis, zanlının kalmakta olduğu otel odasına baskın yaptıklarını anımsattı. Polis, odada yapılan arama sonucunda, zanlının üzerinde bir gram, oda içerisinde ise 32 gram kokain türü uyuşturucu madde bulunduğunu hatırlattı.

Polis memuru İbrahim Gökova, yine oda içerisinde 100 adet MDMA türü uyuşturuculu hap ile bir buçuk gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu madde bulunduğunu da belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının ağır ceza mahkemesi huzurunda yargılanacağını ve yargıdan kaçmasının muhtemel olduğunu ifade etti ve Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının, 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.