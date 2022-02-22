Meclis göreve

Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetiyle ilgili bilgiler aktardı, polis teşkilatındaki sıkıntılara değindi.

Soyalan, olayla ilgili 8’i Türkiye’de, 3’ü ise KKTC’de olmak üzere toplam 11 tutuklunun bulunduğunu, eldeki kuvvetli delillere göre, cinayetin işlendiği anda en az 3 kişinin olay mahallinde olduğu yönünde tespitleri bulunduğunu söyledi. Teşkilattaki sorunları aktaran Soyalan özellikle personel eksikliğine dikkat çekti.

Kamuoyu bilgilendirildi

Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, dün düzenlediği basın toplantısında, Falyalı cinayeti ile ilgili açıklamalarda bulundu. Soyalan’a polis müdürleri ile tahkikatta görev alan polis yetkilileri de eşlik etti. Soyalan, ülke gündemini hayli meşgul eden Halil Falyalı ve Murat Demirtaş’ın “canice öldürülmeleri” üzerine, ülke ve Türkiye basınında çeşitli iddialar yer aldığını söyledi.

Bu gelişmeler doğrultusunda, konu ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek üzere bir basın açıklaması yapmanın uygun olacağını değerlendirdiklerini ifade eden Soyalan, silahlı saldırı sonucu hayatlarını kaybeden Halil Falyalı ve Murat Demirtaş’a Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine sabır ve metanet diledi.

Soyalan, Polis Genel Müdürlüğü olarak, olayın meydana geldiği ilk andan itibaren meselenin aydınlatılması ve suç faillerinin yakalanarak adalete teslim edilmesi için gece gündüz, büyük bir titizlik ve özveriyle çalıştıklarını vurguladı.

Çalışmalarımız sonuç vermeye başladı

Soyalan, olayın meydana geldiği ilk andan itibaren bazı kesimlerin “bu cinayetin faillerinin bulunamayacağı ve/veya bulunsa bile olayın üzerinin kapatılacağı” yönündeki iddiaları ve beklentilerinin aksine, cinayetin en kısa sürede aydınlatılması ve hiçbir şüpheye mahal vermeyecek şeklide suç faillerinin tespiti için TC Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde olan çalışmalarının sonuç vermeye başladığını söyledi.

Suç faillerinin Türkiye’deki bazı şahıslarla bağlantısı olabileceğini değerlendirmelerinin ardından elde ettikleri bulguları Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri ile paylaştıklarını ifade eden Soyalan, şunları kaydetti:

“İki ülke polisi tarafından müştereken yürüttüğümüz soruşturma kapsamında, paylaşılan bulgular ışığında bugüne değin olayla bağlantısı olduğu saptanan toplamda 8 kişinin İstanbul’da tespit edilerek Türkiye Emniyeti tarafından tutuklanmaları sağlandı.

Sizlerin de bildiği üzere, Türkiye’de tutuklanan şahısların sorgularına ışık tutmak gayesiyle soruşturma kapsamında elde ettiğimiz bir takım suç delillerini (fotoğraf, video) Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri ile paylaştık. Soruşturma kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaştığımız delillerin, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı tarafından incelenmeleri yapılmış ve cinayetin aydınlatılması sürecine önemli ölçüde katkı konulmuştur.”

Silahların ülkeye nasıl sokulduğu soruşturuluyor

Soyalan şöyle devam etti:

“Cinayette kullanılan silahların ülkeye nereden ve nasıl sokulduğu konusu, cinayet soruşturmasının esasına ilişkin önemli bir konu olduğundan Polis Teşkilatı tarafından titizlikle soruşturulduğunu ayrıca belirtmek isterim.

Cinayet zanlısı olarak Türkiye’de halen tutuklu bulunan bir kişinin, olay gecesi Ercan Havaalanı’ndan çıkış yaparak ülkeden elini kolunu sallayarak kaçtığı yönünde de haksız eleştiriler yapılmaktadır.

Meydana gelen vahim olayın ardından, cinayet mahallinden başlayarak soruşturmayı genişleten ekiplerimiz, söz konusu şahsın ülkeden ayrıldığı saate kadar olayla bağlantısı olduğu yönünde herhangi bir tespiti olmamıştır.

Konu şahsın mesele ile bağlantısı olduğu belirlenmesinin ardından da, bilindiği üzere Türkiye Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri ile temasa geçilerek söz konusu şahsın Türkiye’de tutuklanması sağlanmıştır.”

Soyalan, bazı görüntülerin basına sızması konusunda teşkilat içerisinde de idari bir soruşturma başlattıklarını ve görüntülerin Polis Genel Müdürlüğü birimleri içerisinden sızdığının tespit edilmesi durumunda da gerekenin yapılacağını vurguladı.

Teşkilatın sorunlarını aktardı

Polis Teşkilatının, günün değişen ve gelişen koşullarına göre kendini yenilemek ve halka hizmet konusunda etkililiğini ve verimliliğini artırmak adına 2021 yılı Nisan ve Eylül ayları içerisinde iki kez çalıştay düzenlediğini anımsatan Soyalan, çıkan sonuç raporlarını hayata geçirebilmek amacıyla devletin ilgili kademelerine iletildiğini belirtti.

Bu hususta ilgili devlet daireleri ile çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Soyalan,

Teşkilatın var olan sorunlarını şöyle sıraladı:

“Bunların en başında sürekli olarak vurguladığımız, personel sıkıntısı gelmektedir,

3 bin kişilik polis kadrosu olmasına rağmen, eksik personelle halkımıza hizmet vermekteyiz. Ancak polis kadrosunun bu sayı ile bile günümüzde halka verilen hizmette beklentileri karşılamadığı aşikardır.

Dönem dönem kısıtlı sayıda Polis Teşkilatına alınan yeni polisler suçla mücadelede kullanılmak yerine, yeni açılan kara geçiş kapıları ve yakın zamanda açılması planlanan Ercan Uluslararası Havaalanı gibi güvenlik birimlerinde kullanılmak zorunda kalmaktadır.

Personel sıkıntısının yanı sıra Teknik imkansızlıklar, Araç gereç eksiklikleri ve Polisin icraatlarında elini güçlendirecek yasaların henüz hayata geçirilmemiş olması elbette işimizi zorlaştırmaktadır.

Organize suçlarla mücadelede polisin etkinliğini artırmak amacıyla 2015 yılından günümüze kadar birçok yasa tasarısı hazırlanmış ancak bunların hiçbiri henüz hayata geçirilememiştir.

Bu Yasa Tasarılarına değinecek olursak;

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Yasa Tasarısı, Teknik Araçlarla İzleme Yasa Tasarısı, Polis Tarafından Kullanılan Muhbirin Ödüllendirilmesi Yasa Tasarısı, Kontrollü Teslimat Yasa Tasarısı, Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi ve Kullanılması Yasa Tasarısı, Etkin Pişmanlık Yasa Tasarısı ve Koruma Hizmetleri Yasa Tasarısı bulunmaktadır.”