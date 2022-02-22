Sahte test başını yaktı

Kuzey Kıbrıs’ta üniversite eğitimi bulunan oğlunu ziyarete gelen İranlı Farhad Abedı Dorcheh, ülkesine dönmek için gittiği Ercan Havaalanı’na sahte PCR testiyle yakalandı.

Havaalanında gözaltına alınan zanlı dün teminata bağlanmak üzere mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı 10 bin nakit teminatın yanı sıra yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 20 Şubat 2022 tarihinde Ercan’dan sahte PCR belgesini ibraz edip çıkış yapmak istediği esnada yer görevlisi tarafından tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının havaalanında gözaltına alındığını ve soruşturma yapıldığını belirtti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının İran’da bulunan bir arkadaşının KKTC Sağlık Bakanlığı formatında PCR testi hazırladığını ve WhatsApp uygulaması üzerinden Farhad Abedı Dorcheh’a gönderdiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis, İran vatandaşı olan zanlının, KKTC'de üniversite öğrencisi olarak bulunan çocuğunu görmek için 3 Şubat 2022 tarihinde 30 gün süreyle turist vizesiyle ülkeye geldiğini ifade etti.

Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının oğluyla birlikte Lefkoşa’da ikamet ettiğini belirten polis, teminat talep etti.

Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 100 bin liralık kefalet senedi imzalaması şartlılarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.