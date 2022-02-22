İçerisinden kıyafet çıktı

Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi önlerinde bırakılan iki bavul heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu. Şüpheli bavullarda bomba olabileceği düşüncesiyle ekipler harekete geçti. Polis olay yerini güvenlik çemberine alırken, bomba imha ekipleri bavulları fünye ile patlattı. Bavullardan kıyafet çıkarken, polis olayla ilgili açıklama yaptı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’nin bahçesi içerisinde bulunan çitler arasına iki şüpheli bavul bırakıldı. Saat 11.30 sıralarında, konunun polisin bilgisine gelmesi üzerine, polis ekipleri tarafından olay yerinde gerekli güvenlik tedbirleri alındı ve bomba imha ekipleri tarafından bavullara müdahale edildi. Bavulların içerisinde muhtelif kıyafetlerin olduğu saptanırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

