İstanbul’a yolculuk yarım kaldı

Covid-19 test sonucunu dijital ortamda değiştirerek tarihini güncelleyen Rus uyruklu Olga Ryzhenkova ve oğlu Andrey Ryzhenkova amacına ulaşamadı.

İstanbul’a gitmek üzere Ercan Havaalanı’na giden anne-oğlu, sahte testleri görevlilere ibraz etti. Ancak görevliler tarafından fark edilen zanlılar havaalanında tutuklandı. İfadelerinde suçlarını kabul eden anne ile oğlu dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılar, ‘resmi evrak sahteleme, tedavüle sürme ve sahtekarlıkla kayıt temin etmeye teşebbüs’ suçlarından yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, Olga Ryzhenkova ve oğlu Andrey Ryzhenkova’nın 19 Şubat 2022 tarihli negatif sonuçlu PCR testini telefonlarında indirdikleri program aracılığıyla tarihi değiştirdiklerini söyledi. Polis, zanlıların test sonuçlarını 20 Şubat’ta yapılmış gibi gösterdiklerini açıkladı. Polis, her iki zanlının da 20 Şubat’ta Ercan Havaalanı’na giderek, sahte test sonuçlarıyla ülkeden çıkış yapmaya kalkıştıklarını ifade etti. Polis, İstanbul’a gitmek isteyen zanlıların yer hizmetleri görevlisi tarafından fark edildiğini ve durumun kendilerine bildirildiğini belirtti. Zanlıların havaalanında gözaltına alındığını söyleyen polis memuru, ifadelerinde suçlarını kabul ettiklerini açıkladı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 10’ar bin TL nakit teminat yatırmasına ve her biri için birer kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verdi.