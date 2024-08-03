Ağır suç işledi

Lefkoşa’da alkollü bir esnada husumetli olduğu şahsın işyerini basan, olay yerine kendisini tutuklamaya giden polislere direnen, karakolda olduğu esnada iki polise yumruk atıp, kontrol odasının camını kıran Taner Çizer dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkındaki olgular aktarılarak, teminat talep edildi. Zanlı 7 ayrı suçtan yargılanmak üzere 10 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlının 31 Temmuz 2024 tarihinde saat 17.30 sıralarında kendisini şikayet ettiği gerekçesiyle T.B.’nin iş yerine sarhoş bir vaziyette gidip, olay çıkardığını söyledi.

Polis, bağırıp, çağıran ve çevreyi rahatsız eden zanlının olay yerine giden ekipler tarafından tutuklandığını belirtti.

Polis, Lefkoşa Adli Şubeye getirilen zanlıya alkol testi yapılmak istendiğini, nefes örneği vermeyi reddederek ve bağırıp, çağırarak uygunsuz tavırlar sergilediğini açıkladı. Polis, tutuklanan ve hücreye konulmak istenen zanlının bu esnada Lefkoşa Adli Şube’de görevli memurlar K.Ç ve E.Y’e yumruk vurarak, her ikisini de ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının hücrelerde kontrol odasında bulunduğu esnada ise polis memuru H.Ç’ye hitaben “Senin yüzünü ezberledim yarın buradan çıktığımda seni bulup öldüreceğim “ diyerek, tehdit ettiğini belirtti. Polis, zanlının akabinde kontrol odasının camına yumruk atarak kırıp kasti hasara uğrattığını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının cama yumruk atıp kırmasından ötürü elinden yaralandığını, hastaneye götürülerek müdahale yapıldığını ve taburcu edildiğini belirtti.

Polis memuru, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının şiddet kaynaklı bir suçtan dolayı tutuklu olduğu esnada yine şiddet içerikli suçlar işlediğini, polise darp ettiğini belirterek, tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 10 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Zanlı ileride “şiddet tehdidi, kasti hasar, polisi darp görevinden men, sarhoşluk, rahatsızlık, uygunsuz tavır ve hareket, itale-i lisan” suçlarından yargılanacak.

