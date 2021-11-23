Yasal statüsü yok

Suna ERDEN

Lefkoşa’da gerçekleştirilen Paket operasyonunda tutuklanan Tita Bandong Ndansi Dieunedort ile Adeh Dinga Mirette hakkındaki soruşturma tamamlandı. İki zanlı dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların bir gram uyuşturucuyu 350 liraya sattıkları açıklandı. Zanlılardan Tita’nın okul harcını ödeyebilmek için uyuşturucu sattığını söylediği belirtildi.

Tita 3 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderilirken, Adeh ise 25 bin TL nakit teminatla serbest kaldı.



Soruşturmayı yapan polis, 11 Kasım 2021 tarihinde saat 18.00 sıralarında Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda PG 657 plakalı aracın durdurularak, arama yapıldığını söyledi. Sürücüsü Tita Bandong Ndansi Dieunedort'un olduğu araçta satışa hazır paketlenmiş 56 gram Skunk türü hintkeneviri ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği tespit edilen 12 bin Türk Lirası, 660 Dolar ve 70 Euro bulduklarını açıkladı. Polis sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Adeh Dinga Mirette’nin gözaltına alındığını ifade etti.

Uyuşturucu sattı, okul parasını ödedi

Polis memuru, zanlıların ikametgâhında yapılan aramada ise üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi, 4 bin 200 TL ve foil kağıtları bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, Tita Bandong Ndansi Dieunedort'un aranan bir şahıs aracılığı ile 336 gram uyuşturucuyu 7 bin 800 Euro karşılığında Haspolat’ta alıp, Lefkoşa’da satışını yaptığının belirlendiğini anlattı. Polis, zanlının bir gram uyuşturucuyu 350 TL karşılığında sattığını söyledi.

Polis memuru, yine zanlının yakalandığı gün Whatssap üzerinden lokasyon atılmasıyla aranan şahsın aracılığıyla uyuşturucu aldığını, Adeh Dinga Mirette ile birlikte paketleyerek satışını yaptıklarının belirlendiğini söyledi. Polis, Tita Bandong Ndansi Dieunedort'un okul harcını ödeyebilmek için uyuşturucu sattığının öğrenildiğini söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, Tita Bandong Ndansi Dieunedort’un ülkede kaçak yaşam sürdüğünü, Adeh Dinga Mirette’nin ise öğrenci izni ile bulunduğunu ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme Tita’nın 3 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine, Adeh’in ise 25 bin TL nakit teminat yatırması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.