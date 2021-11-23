Dudağını da ısırdı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da araç sürücüsü Cem Taşkıran ile paket servis elemanı motosiklet sürücüsü Abdurrahman Yayar arasında trafik yüzünden çıkan tartışma mahkemede son buldu. Yaşanan tartışma esnasında zanlı Taşkıran; Yayar’ın yüzüne yumruk atarak, elmacık kemiğini kırdı, alt dudağını ısırarak 4 santim kesi oluşmasına neden oldu. Olayın ardından tutuklanarak dün mahkemeye çıkarılan zanlının daha önce de şiddet suçlarından mahkemeye çıkarıldığı ve teminatla serbest bırakıldığı açıklandı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, olayın 21 Kasım 2021 tarihinde saat 18.00 sıralarında Lefkoşa'da Servet Somuncuoğlu Sokak üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlı Cem Taşkıran’ın trafik meselesi yüzünden tartıştığı Abdurrahman Yayar’ın yüzüne yumruk atarak, elmacık kemiğini kırdığını, dudağını ısırarak 4 santimlik kesi oluşmasına neden olduğunu açıkladı.



Polis, Abdurrahman Yayar’ın, Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde doktor kontrolünden geçirilerek, sağlık raporu temin edildiğini belirtti. Polis, zanlının 22 Kasım 2021 tarihinde tutuklandığını ifade etti.Polis, ayrıca, zanlının 31 Ağustos 2020 tarihinde ise ciddi darp meselesi ile ilgili olarak teminata bağlandığını aktardı.Polis, zanlının KKTC'de çalışma izni ile bulunduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.Mahkeme, 5 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.