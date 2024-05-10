Genel Kurul’a sevk edildi

Cumhuriyet Meclisi, Sayıştay Komitesi, “2021 Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı”nı oybirliği ile onaylayarak Genel Kurul'a sevk etti.

Açıklamaya göre, Komite önceki gün CTP Milletvekili Komite Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplanarak, Sayıştay Komitesi gündeminde bulunan “2021 Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı”nı ele aldı.

Komite bahse konu Yasa Tasarısını oybirliği ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay başkanlığında toplanan Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak ve Komite üyesi CTP Milletvekili Sami Özuslu katıldı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Emrah Yeşilırmak başkanlığında toplandı.

Açıklamaya göre, komite gündeminde bulunan “Tasdik Memurları Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve madde madde görüşmeye devam etti. Komite, bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Kıbrıs Türk Tasdik Memurları Derneği’nden yetkililer katılarak görüşlerini sundu.

Açıklamaya göre Komite dün ayrıca, gündeminde bulunan “Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve madde madde görüşmeye devam etti. Komite, tasarıyla ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak başkanlığındaki İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili Filiz Besim, üyeler CTP Milletvekili Devrim Barçın ve UBP Milletvekili Ziya Öztürkler katıldı.

Toplantıda ayrıca Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars da yer aldı.