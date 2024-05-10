Yoğun katılım oldu

Demokrat Parti Sosyal Sorumluluk Komitesi “Özel Sektörü Güçlendirme Zirvesi” düzenledi.

Lefkoşa Concorde Otelde yer alan zirvenin açılışına, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, milletvekilleri ve özel sektör temsilcileri ile partililer katıldı.

Gün boyu süren zirve, şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Özel sektörün güçlenmesine katkı sağlamak adına düzenlenen zirvede ilk sözü alan Demokrat Parti Sosyal Sorumluluk Komitesi Sorumlusu Neriman Saygılı, zirveyle ilgili bilgi verdi. Zirvenin amacının, özel sektörün, turizm üniversite bilişim sanayi tarım sektörüne tarafsız şekilde katkı koymak olduğunu kaydeden Saygılı, çıkan sonuçların ülkeye ve ülkenin geleceğine katkı koymasını temenni ederek, zirveye destek veren herkese teşekkür etti.

Demokrat Parti Genel Sekreteri, DP Girne Milletvekili Serhat Akpınar da, özel sektörün ülke için taşıdığı öneme işaret ederek, özel sektörün güçlendirilmesine katkı sağlamak adına düzenlenen zirveye destek veren herkese teşekkür etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da konuşmasında, bugünün kendileri için de özel bir gün olduğunu belirterek, tarım alanının desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler de konuşmasında, yerel işgücü, yerel sermaye ve çevrenin ülke açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, bunlara sahip çıkılması çağrısında bulundu.

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da, ülkenin yükünü çeken ve ekonomiye katma değer katan özel sektör temsilcilerine desteklerinden dolayı teşekkür etti. Ataoğlu, "Ülke hepimizin. Biz de neler yapabiliriz, özel sektörü devletle nasıl buluştururuz ve gençlerin sektöre katkısını nasıl sağlayabiliriz amacıyla çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, zirvenin özel sektör için taşıdığı önem ve anlama işaret ederek, zirvenin ülke ekonomisi ve sektörler için hayırlı olmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmaların ardından sektör temsilcilerine teşekkür belgelerini sundu.

